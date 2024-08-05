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В Башкирии готовятся ввести ЧС из-за ливней

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Проливные дожди в Башкирии привели к переувлажнению почвы, что плохо сказывается на уборочной и кормозаготовительной кампаниях, власти готовятся к введению ЧС, сообщил на оперативном совещании регионального правительства министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

"В среднем по республике выпала трехмесячная норма осадков, в некоторых районах - полугодовая норма осадков. И до 15 августа у нас просветов особенно не видно. Сегодня мы готовим документы о введении ЧС по переувлажнению на всей территории Республики Башкортостан. Ждем подтверждающих документов от районов. На сегодня мы видим, что у нас имеется прорастание озимых культур, но яровые пока терпят", - сказал он.

Фазрахманов также отметил, что из-за проливных дождей аграрии откладывают уборочные работы, которые должны были начаться 2 недели назад. "На сегодня убрано всего лишь 53 тысячи га", - подчеркнул министр.

По данным регионального Минсельхоза, всего в Башкирии предстоит убрать 2,2 млн га, из них 1,3 млн га яровых зерновых и зернобобовых, 380 тысяч га озимых, 58 тысяч га сахарной свеклы, 493 тысячи га масличных культур (подсолнечник, лен, соя, рапс).

Башкортостан Минсельхоз Башкирия Ильшат Фазрахманов
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