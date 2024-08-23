Башкирия объявила ЧС из-за переувлажнения почвы

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Башкирии с 22 августа ввели режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы, обусловленной обильными дождями, сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

Режим действует на территории 50 районов региона и города Кумертау до 11 сентября. Всего в Башкирии 54 муниципальных района.

"Из-за переувлажнения почвы погибли сельхозкультуры на площади порядка 200 тысяч га. Точная сумма ущерба, причиненного продолжительными дождями аграриям, подсчитывается", - говорится в сообщении.

По данным Башгидрометцентра на 20 августа, переувлажнение почвы в регионе было практически повсеместным: опасное метеоявление зафиксировали 27 из 31 метеостанции в республике.

По данным регионального Минсельхоза, к 23 августа в республике собрали зерновые и зернобобовые с 11% засеянных площадей. Валовой сбор зерна составляет 528 тысяч тонн. Средняя урожайность превышает 29 центнеров с гектара.

Ранее вице-премьер Башкирии Ильшат Фазрахманов сообщал, что зерновые и зернобобовые погибли на площади 112,3 тысячи га, сахарная свекла - на 6,6 тысячи га, прочие культуры - 1,6 тысячи га.

Сумма ущерба от гибели сельхозкультур оценивается в 1,06 млрд рублей.

Всего в Башкирии предстоит убрать 2,2 млн га, из них 1,3 млн га яровых зерновых и зернобобовых, 380 тыс. га озимых, 58 тыс. га сахарной свеклы, 493 тыс. га масличных культур (подсолнечник, лен, соя, рапс).

гг кд ко

Copyright © 1989 - 2024 Interfax