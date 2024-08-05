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В СКР сообщили об аресте директора парка "Патриот" Ахмедова

По этому же делу задержан начальник одного из управлений Минобороны Шестеров

В СКР сообщили об аресте директора парка "Патриот" Ахмедова
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - По делу об особо крупном мошенничестве задержаны директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника главка Минобороны России Владимир Шестеров, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказала Петренко.

По ее словам, "указанные лица вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра".

"В Главном военном следственном управлении СК России при оперативном сопровождении ФСБ России расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц министерства обороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сказала Петренко.

23 июля информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в парке "Патриот" проводятся следственные действия в рамках одного из уголовных дел. Подробностей он не привел.

Патриот СКР Светлана Петренко ФСБ Минобороны Вячеслав Ахмедов Владимир Шестеров
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