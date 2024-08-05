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Директор парка "Патриот" был арестован в субботу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - 235-й гарнизонный военный суд в минувшую субботу по ходатайству следствия отправил в СИЗО директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова, задержанного в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Мера пресечения Ахмедову была избрана 3 августа 2024 года", - сообщили в пресс-службе. Там пояснили, мера пресечения Ахмедову избрана до 21 сентября.

Там уточнили, что материалы по мере пресечения в отношении второго фигуранта дела - начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова - в суд до настоящего времени не поступали.

О задержании Ахмедова и Шестерова в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве в понедельник сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.

Вячеслав Ахмедов Патриот
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