Обход Тольятти может войти в автодорожную хорду от Урала до юга РФ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Обход Тольятти с мостом через Волгу может войти в автодорожную юго-западную хорду, которая должна соединить Урал и Юг России. Об этом сообщает в телеграм-канале концессионная компания "Обход Тольятти".

Перспектива стала рассматриваться после оценки работы обхода Тольятти, интенсивность движения по которому позволяет прогнозировать его высокую эффективность в составе маршрута юго-западной хорды.

"С момента запуска дороги время, поток машин, проезжающих по обходу, превысил 15 тыс. в сутки", - говорится в сообщении.

"Юго-западная хорда" – проект скоростной автодороги Уфа - Тольятти - Саратов - Волгоград - Краснодар. Общая протяженность от Самарской области до Краснодарского края составит 2,049 тыс. км.

"Магистраль продолжит трассу М-12 и объединит Урал и южные регионы России. Маршрут пройдет через Самаро-Тольяттинскую агломерацию, Саратов и Волгоград в Краснодарский край. Рассматривается возможность строительства ответвления от Волгограда в сторону Астрахани и портов Каспийского моря", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что в состав магистрали войдут участки от Екатеринбурга до Уфы, а также от Уфы до Тольятти, известные как М-5 "Урал".

Ранее сообщалось, что юго-западная хорда пройдет от Урала до Черноморского побережья и свяжет более десятка агломераций, обеспечив выход к крупнейшим портам юга РФ. Предполагается, что маршрут повысит экспортный потенциал страны и создаст условия для движения грузов из Китая, Ирана и Индии. Дорога позволит сократить время в пути от Екатеринбурга до Краснодара с 36 до 24 часов.

В составе хорды выделены три основных участка нового строительства: от Тольятти до Саратова, от Саратова до Волгограда и от Волгограда до Краснодара.

Трасса "Обход Тольятти" в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" была открыта 16 июля. Обход протяженностью 99,7 км включает 39 мостов и путепроводов, в том числе, мост длиной 3,7 км через Волгу с четырьмя полосами движения с расчетной скоростью до 110 км/ч и транспортными развязками.