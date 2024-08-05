Семьи сотрудников СКР, погибших во время СВО в новых регионах, получат по 5 млн рублей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ "О дополнительных социальных гарантиях сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации и членам их семей", которым предусматривается единовременная выплата в размере 5 млн рублей в случае гибели сотрудников СКР их супругам, родителям и детям.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить, что (...) в случае гибели (смерти) сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, имеющих специальные звания (замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий) и выполнявших возложенные на них задачи на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в период проведения специальной военной операции, либо смерти таких сотрудников до истечения одного года со дня их увольнения со службы, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при выполнении таких задач, осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей", - говорится в указе.

Эта сумма будет выплачена в равных долях супруге (супругу) погибшего, родителям и детям.

Кроме того, сотрудникам СКР, имеющим специальные звания, выполняющим (выполнявшим) возложенные на них задачи на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины в период проведения СВО и получившим увечье при их выполнении, осуществляется единовременная выплата в размере З млн рублей.

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.