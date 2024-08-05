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Женам раненых военных разрешат приехать к ним на время реабилитации

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов поручил подготовить документ, чтобы супруги смогли быть рядом во время реабилитации военнослужащих, получивших ранение на СВО, сообщили в ведомстве.

"Министр обороны Андрей Белоусов поручил оперативно подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и совместного проживания супруга или супруги с военнослужащим по контракту во время прохождения медицинской реабилитации", - сказано в сообщении.

Андрей Белоусов СВО Минобороны
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