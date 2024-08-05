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Президент Ирана на встрече с Шойгу призвал ускорить реализацию двухсторонних соглашений

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял секретаря Совета безопасности России Сергеем Шойгу и они обсудили в том числе реализацию двухсторонних соглашений, сообщает агентство Mehr.

В частности, Пезешкиан призвал ускорить реализацию таких соглашений.

Также он заявил, что "сотрудничество Ирана и России для продвижения многополярного мира обязательно приведет к продвижению глобальной безопасности и мира".

Он отметил, что Иран рассматривает развитие отношений с Москвой как "одно из приоритетных направлений внешней политики".

Шойгу же назвал Иран "одним из ключевых и стратегических союзников в регионе" для России. Он также сказал, что отношения двух стран развиваются во всех сферах и имеют хорошие перспективы.

Шойгу находится в Иране с плановой рабочей поездкой. Он также провел встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генерального штаба иранских вооруженных сил Мохаммадом Багери.

Иран Сергей Шойгу Масуд Пезешкиан Совбез
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