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Шойгу провел встречу с Алиевым в Баку

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Баку во вторник встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На Аллее почетного захоронения в Баку Шойгу возложил цветы к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева. Шойгу почтил память и супруги Гейдара Алиева Зарифы.

Накануне Шойгу посетил Иран. В Тегеране состоялись его встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.

Азербайджан Баку Сергей Шойгу Ильхам Алиев
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