Шойгу провел встречу с Алиевым в Баку

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Баку во вторник встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На Аллее почетного захоронения в Баку Шойгу возложил цветы к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева. Шойгу почтил память и супруги Гейдара Алиева Зарифы.

Накануне Шойгу посетил Иран. В Тегеране состоялись его встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.