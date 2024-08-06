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Кузбасс проработает возможность вывоза угля через порт Мариуполя

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк поручил региональным Минугля и Минтранспорта проработать с угольными компаниями Кузбасса возможность отправки продукции через порт Мариуполь (ДНР), сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сейчас проводится сбор информации, необходимой для принятия решения. Нужно учесть многие параметры, в том числе стоимость доставки угля и цену услуг самого порта", - говорится в сообщении.

"Если такой шаг окажется экономически целесообразным, мы сможем частично решить проблему с вывозом кузбасского угля", - написал Середюк в своём телеграм-канале после встречи с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым в Донецке.

Как сообщалось, Кемеровская область в январе-июне 2024 года сократила экспорт угля на 7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года - до 53,3 млн тонн.

"Мы никогда так плохо не грузили, если посчитать с 2009 года. У нас сегодня критическая ситуация с отгрузкой угля, поэтому снижается добыча. У нас даже не цена на сегодняшний день является основной причиной снижения (. . .) Мы не можем вывезти уголь из Кузбасса", - говорил министр угольной промышленности региона Олег Токарев на конференции "Актуальные вопросы недропользования угольных месторождений" в Кемерово 1 августа.

Сообщалось также, что угледобывающие компании Кемеровской области в I полугодии 2024 года сократили добычу угля на 5,5% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года - до 102,8 млн тонн.

Илья Середюк Кемеровская область Мариуполь Кузбасс
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