В Кузбассе опасаются дальнейшего спада угледобычи в случае сохранения проблем с вывозом

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Кемеровская область в 2024 году сократит добычу угля по сравнению с 2023 годом, сообщил "Интерфаксу" министр угольной промышленности региона Олег Токарев.

"На уровне прошлого года (добычу угля - ИФ) точно не сохраним, мы уже упали", - сказал он. По его словам, в 2024 году в регионе может быть добыто порядка 210-212 млн тонн угля, "если не будет улучшений по желдороге". Министр подчеркнул, что приведённые данные являются прогнозными.

В I полугодии 2024 года угледобывающие компании региона сократили добычу угля на 5,5% в годовом исчислении, до 102,8 млн тонн.

"На сегодняшний день у нас все станции забиты углем, мы не можем вывезти. Я вчера в Минэнерго докладывал, что ситуация очень сложная, они подключают отдельную группу, отдельно рассматривают этот вопрос, мы надеемся, что решим вопрос по вывозу", - сообщил Токарев.

По его данным, в Кузбассе в настоящее время 125 "официально брошенных поездов - принятых к движению, но не вывезенных". Одним из препятствий для дальнейшего снижения числа "брошенных" составов - ранее этот показатель превышал 200 - является, по словам министра, "нехватка локомотивных бригад и локомотивов".

В 2023 году Кемеровская область сократила добычу угля на 4%, до 214,2 млн тонн угля.

Кузбасс снижает добычу с 2021 года, когда было добыто 243,1 млн тонн угля, в 2022 году показатель составил уже 223,6 млн тонн.

Также с 2021 года сокращаются экспортные поставки. Согласно презентации, продемонстрированной Токаревым в ходе конференции "Актуальные вопросы недропользования угольных месторождений" в Кемерово в четверг, в 2021 году Кемеровская область поставила на экспорт 139,3 млн тонн угля, в 2022 году - 122,4 млн тонн, в 2023 году - 113,8 млн тонн.