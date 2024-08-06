Два человека ранены при атаке дрона на автомобиль в Курской области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник атаковал автомобиль на станции Глушково в Глушковском районе Курской области, есть пострадавшие, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Сегодня украинский коптер атаковал легковой автомобиль (...). Ранены двое местных жителей", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Пострадавшие доставлены в районную больницу, им оказана медицинская помощь, добавил Смирнов.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило о нейтрализации украинских дронов над Курской и Белгородской областями.