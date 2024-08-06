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Житель белгородского Грайворона погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке с украинской стороны территории Грайворонского горокруга и гибели человека.

"Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в районе села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. (...) Погиб один мирный житель", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Грайворон Белгородская область
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