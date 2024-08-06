Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 28%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Заболеваемость COVID-19 в России с 29 июля по 4 августа выросла по сравнению с предшествующей неделей на 28,2%, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,43 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 28,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 58 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за прошедшую неделю от коронавирусной инфекции скончались 10 человек.

В период с 22 по 28 июля заболеваемость COVID-19 выросла на 14%, было зарегистрировано 23 умерших. Таким образом рост заболеваемости за прошедшую неделю увеличился более чем в два раза.

За неделю с 29 июля по 4 августа число госпитализаций больных коронавирусом составило 886 человек, снизившись по сравнению с предыдущей неделей на 0,6%.

За прошедшую неделю после заболевания COVID-19 выздоровели 7 785 человека, что на 7,5% больше в сравнении с предыдущей неделей.