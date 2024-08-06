Поиск

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 28%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Заболеваемость COVID-19 в России с 29 июля по 4 августа выросла по сравнению с предшествующей неделей на 28,2%, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,43 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 28,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 58 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за прошедшую неделю от коронавирусной инфекции скончались 10 человек.

В период с 22 по 28 июля заболеваемость COVID-19 выросла на 14%, было зарегистрировано 23 умерших. Таким образом рост заболеваемости за прошедшую неделю увеличился более чем в два раза.

За неделю с 29 июля по 4 августа число госпитализаций больных коронавирусом составило 886 человек, снизившись по сравнению с предыдущей неделей на 0,6%.

За прошедшую неделю после заболевания COVID-19 выздоровели 7 785 человека, что на 7,5% больше в сравнении с предыдущей неделей.

COVID-19 коронавирус РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ сообщило об обновлении концепции форума "Армия"

Минобороны РФ сообщило об обновлении концепции форума "Армия"
Военная операция на Украине

Начальник Генштаба ВС РФ посетил войска группировки "Центр" в зоне СВО

Военная операция на Украине

Житель белгородского Грайворона погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Трое сотрудников газовой компании задержаны по делу о взрыве в Нижнем Тагиле

Трое сотрудников газовой компании задержаны по делу о взрыве в Нижнем Тагиле

Город Суджа в Курской области попал под обстрел, ранены пять человек

Сбербанк с 6 августа повысит ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа повысит ставки по ипотеке

В Стерлитамаке при взрыве на заводе погибли три человека

Утверждено положение об управлении президента по мониторингу и анализу социальных процессов

Что произошло за день: понедельник, 5 августа

При признании банка значимым на рынке платежных услуг будет учитываться доля операций в СБП

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });