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Роспотребнадзор отметил постепенный рост заболеваемости COVID-19 в стране

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В России отмечается постепенный рост заболеваемости COVID-19, завили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В последние четыре недели отмечается постепенный рост заболеваемости COVID-19, которая регистрируется на низких значениях. На последней (31-й неделе) зарегистрировано 7,9 тысячи случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости вырос на 28,1% по сравнению с предыдущей неделей. (...) В целом эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в стране контролируемая", - заявил представитель службы.

В ведомстве отметили, что "к концу лета - началу осени традиционно ожидается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, обусловленный активным перемещением людей в разные регионы России и зарубежные страны в период отпусков".

"Увеличение числа контактов между людьми, активный обмен вирусами, в том числе коронавирусом, а также меняющиеся погодные условия - все это оказывает влияние на рост заболеваемости", - говорится в сообщении.

Доминирующим в России штаммом коронавируса, по данным Роспотребнадзоре, остается "омикрон". Среди циркулирующих штаммов выделяются варианты FLiRT (KS.1), на долю которых приходится почти треть случаев, пятая часть случаев приходится на разновидность JN.1.16.1 и ХВВ.

Роспотребнадзор Омикрон COVID-19 коронавирус
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