Путин поручил правительству подумать над моделью стимулирования авиаперевозок

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подумать над формированием модели стимулирования воздушных перевозок для повышения авиамобильности населения, сообщается на сайте Кремля.

Нужно определить, в том числе, механизмы стимулирования, объемы, источники финансирования и показатели эффективности использования бюджетных средств.

Это одно из поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития РФ, состоявшегося 29 мая. Также поручено рассмотреть разработку федпроекта "Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли", включающего вопросы приобретения учебных тренажеров воздушных и речных судов отечественного производства.

Еще одно поручение в области транспорта - подумать над мерами господдержки, направленными на обновление железнодорожного пригородного подвижного состава, в том числе с возможностью применения механизмов льготного лизинга и кредитования.

В этих работах вместе с правительством должна принять участие комиссия Государственного совета РФ по направлению "Эффективная транспортная система". Доклад по ним в Кремле ждут до 1 сентября.