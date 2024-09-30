Правительство ждет роста грузоперевозок авиатранспортом в 2024 году на 15%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Перевозки грузов российскими авиакомпаниями в 2024 году могут вырасти на 14,9% к объему 2023 года и составить 0,54 млн тонн, говорится в прогнозе социально-экономического развития на 2025-2027 годы, внесенном правительством в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

Общий грузооборот авиакомпаний оценивается в 2 млрд тонно-километров (т-км), что на 13,4% больше, чем годом ранее.

Ожидаемую положительную динамику обоих показателей можно объяснить эффектом низкой базы 2023 года. Объем перевезенных грузов в 2023 году на фоне антироссийских санкций и, как следствие, переориентации авиакомпаний на внутренние маршруты упал на 22,9%, до 0,5 млн тонн. Грузооборот при этом снизился на 39%, до 1,7 млрд т-км.

По оперативным данным Росстата, которые приведены в макропрогнозе, в январе-июле 2024 года перевозки грузов авиатранспортом составили 0,3 млн тонн (+2,3% г/г), выполненный грузооборот - 1 млрд т-км (+6,4%).

Рост этих показателей прогнозируется также на 2025-2027 годы, в частности, в 2027 году грузоперевозки ожидаются на уровне 0,82 млн тонн (+74,5% к уровню 2023 года), грузооборот - 2,7 млрд т-км (+58,1%).

В макропрогнозе также содержатся оценки операционных показателей пассажирских авиакомпаний на ближайшие годы: они соответствуют целевым значениям, заложенным в комплексную программу развития авиаотрасли до 2030 года (в редакции от мая 2024 года). Так, пассажиропоток перевозчиков в 2024 году ожидается на уровне 98,1 млн человек (-6,9% г/г), пассажирооборот - 246,3 млрд пассажиро-километров (-7%). На 2027 год эти же показатели спрогнозированы в размере 98,8 млн человек (-6,3% к уровню 2023 года) и в 256,9 млрд п-км (-2,9%).

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году превысит ранее ожидавшуюся цифру в 98,1 млн человек и увеличится минимум на 5% относительно прошлогоднего показателя, сообщал "Интерфаксу" в сентябре глава Минтранса Роман Старовойт.

За 8 месяцев 2024 года авиакомпании перевезли 75,4 млн человек, что на 6,2% больше, чем год назад, сообщалось со ссылкой на данные Росавиации: внутренний трафик составил 57,6 млн (+2,2%), зарубежный - 17,8 млн (+21,7%). Совокупный пассажирооборот за этот период достиг 192,8 млрд пассажиро-километров (+8,8%). В 2023 году авиакомпании перевезли 105,4 млн пассажиров (+10,7%).