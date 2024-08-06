Шойгу заявил, что Киев не отреагировал на мирные предложения Путина

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - От Киева не поступило никакой реакции на условия по урегулированию ситуации на Украине, озвученные в июне президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет", - заявил Шойгу.

По его словам, бессмысленно говорить о таком формате как Женевская конференция по Украине, "формула Зеленского" и прочих.

"Потому что переговоры без главного переговорщика - это выглядит не очень понятно", - подчеркнул Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.

Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.