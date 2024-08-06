Секретарь Совбеза РФ сообщил о потере ВСУ более 115 тыс. военных почти за два месяца

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Потери украинских войск за последние почти два месяца, с 14 июня, составили более 115 тыс. человек и 3 тыс. единиц бронетехники, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

По его словам, с середины июня российские военные в ходе СВО заняли 420 квадратных километров территории.

"Хотя это могло быть остановлено, если бы были выполнены те требования, которые изложил наш президент. Поэтому наша позиция ясна, понятна - войска движутся вперед", - заявил секретарь СБ РФ.

Также, по его словам, Украина потеряла более 3 тыс. единиц бронетехники и свыше 3 тыс. автомобилей.