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Шойгу отметил высокие темпы в сотрудничестве с Ираном в сферах экономики и транспорта

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сотрудничество Москвы и Тегерана приобрело крупный масштаб, наиболее высоки темпы наращивания сотрудничества в сфере экономики и транспорта, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Темпы и масштабы сотрудничества с Ираном сегодня носят достаточно широкий характер, и очень высоки темпы наращивания сотрудничества по всем сферам - в сфере экономики, в сфере транспорта", - сказал Шойгу журналистам.

"Ну и, конечно, темы, которые касаются важнейшего, на мой взгляд, проекта транспортного коридора "Север-Юг". Там довольно далеко продвинулись", - сказал Шойгу.

Накануне в Тегеране состоялись встречи Шойгу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.

"Если говорить совсем коротко, то очень насыщенная программа", - сказал Шойгу, подводя итоги этих встреч.

Сергей Шойгу РФ Иран
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