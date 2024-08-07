Поиск

США перебазировали на ближневосточную военную базу часть самолетов с авианосца

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Около десятка истребителей F/A-18s и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye были переброшены на военную базу на Ближнем Востоке с авианосца Theodore Roosevelt, находящегося в регионе, сообщает агентство Associated Press (АР) со ссылкой на источник.

Ожидается, что наземное базирование палубных истребителей будет временным, поскольку более 10 истребителей F-22 направляется на ту же базу с места постоянного базирования на Аляске. Ожидается, что они прибудут на Ближний Восток в ближайшие дни, сказал собеседник агентства.

"Пока не ясно, как долго все самолеты будут оставаться на базе вместе, это может зависеть от того, что произойдет в ближайшие несколько дней, если вообще произойдет", - отмечает АР.

США усилят группировку сил, развернутых на Ближнем Востоке, для защиты американских войск в регионе и Израиля в связи с угрозами со стороны Ирана и группировок ХАМАС и "Хезболла", сообщила ранее журналистам официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, "министр обороны (Ллойд Остин - ИФ) будет руководить многочисленными предстоящими действиями по наращиванию численности вооруженных сил, чтобы усилить силовую защиту вооруженных сил США по всему региону, оказать повышенную поддержку обороне Израиля и убедиться, что Соединенные Штаты готовы отреагировать на этот развивающийся кризис".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Ллойд Остин Иран Бейрут Ближний Восток ХАМАС США Тегеран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Остин заявил о готовности США развернуть силы на Ближнем Востоке в кратчайшие сроки

Остин заявил о готовности США развернуть силы на Ближнем Востоке в кратчайшие сроки

Главой политбюро ХАМАС стал лидер этого движения в Газе Яхья Синвар

Британский премьер вновь созвал чрезвычайный комитет из-за акций протеста

Британский премьер вновь созвал чрезвычайный комитет из-за акций протеста

Что произошло за день: вторник, 6 августа

В Бангладеш предложили назначить главой временного правительства нобелевского лауреата Юнуса

В Бангладеш предложили назначить главой временного правительства нобелевского лауреата Юнуса

Anadolu Efes не получала официального ответа по поводу сделки с AB InBev

Рынок акций США слабо растет в начале торгов

Рынок акций США слабо растет в начале торгов
Дипломатическое противостояние

Россия вышлет молдавского дипломата

Харрис выбрала кандидатом в вице-президенты США губернатора Миннесоты

Харрис выбрала кандидатом в вице-президенты США губернатора Миннесоты
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });