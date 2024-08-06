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СКР установит обстоятельства украинского нападения на Курскую область

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Военные следователи будут расследовать обстоятельства нападения украинских военнослужащих на Курскую область, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Глава Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил врид заместителя председателя СК России - руководителя ГВСУ Корпусову К.Е. возбудить по данному факту уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале ведомства.

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По данным СК, "представители украинских вооруженных формирований сегодня совершили нападение на приграничные населенные пункты Курской области, обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры".

"Кроме того, сообщалось, что в результате массированного обстрела приграничных районов Курской области, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, погибли и получили ранения мирные жители", - говорится в сообщении.

"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - заверили в СКР.

СКР Курская область
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