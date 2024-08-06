Глава Курской области сообщил о боях на границе

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о боях на российской границе.

"В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе. По врагу наносит удары артиллерия и авиация. Бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают уничтожение противника. Разбито уже 16 единиц техники ВСУ", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские силы с применением до 300 человек личного состава, 11 танков и более 20 бронированных машин атаковали российские подразделения в Курской области - в районе госграницы.