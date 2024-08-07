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Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Волгоградской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус "Астрахань - Москва" врезался в грузовик на трассе в Михайловском районе Волгоградской области, есть погибший и пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло в 04:16 на трассе Р-22 "Каспий", столкнулись грузовой автомобиль "Ивеко" и автобус "Ютонг".

"В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался. За медицинской помощью обратились 16 человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе администрации Волгоградской области, в автобусе находились 30 пассажиров.

"В Михайловскую ЦРБ доставлены 16 пострадавших, из которых трое детей. По предварительной оценке, состояние 14 пациентов, в том числе детей, средней степени тяжести. В тяжелом состоянии - двое взрослых", - сообщили в обладминистрации.

Там добавили, что 14 человек продолжили движение на попутном автобусе в Москву

Волгоград Астрахань
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