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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Волгоградской области выросло до 20

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В результате ДТП с автобусом в Волгоградской области пострадали 20 человек, в том числе трое детей, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.

"В результате ДТП с автобусом в Волгоградской области травмы получили 20 человек, в том числе трое детей. 11 пострадавших госпитализированы, состояние троих из них оценивается как тяжелое. Организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девять человек, в том числе трое детей получили медицинскую помощь амбулаторно.

Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по региону заявила, что рейсовый автобус "Астрахань - Москва" врезался в грузовик на трассе в Михайловском районе Волгоградской области. Сообщалось об одном погибшем и 16 пострадавших. По данным ведомства, ДТП произошло в 04:16 на трассе Р-22 "Каспий", столкнулись грузовой автомобиль "Ивеко" и автобус "Ютонг".

Как уточнили в пресс-службе администрации Волгоградской области, в автобусе находились 30 пассажиров.

Волгоградская область Минздрав РФ
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