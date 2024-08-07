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Минобороны РФ заявило, что операция у границы в Курской области продолжается

За сутки боевых действий вблизи госграницы противник потерял до 260 человек, сообщает министерство

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российские военные и пограничники в течение ночи продолжали уничтожать украинские формирования вблизи границы РФ в Курской области, операция не закончена, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение ночи подразделения Вооруженных сил Российской Федерации совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - заявили в Минобороны России.

"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сказали в ведомстве.

Войска РФ не допустили продвижения украинских формирований вглубь территории России в районе госграницы в Курской области.

"Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации", - заявили в Минобороны России.

"Нанесено поражение его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области", - сказали в Минобороны РФ.

В министерстве заявили, что украинские силы за сутки боевых действий вблизи госграницы в Курской области потеряли до 260 человек, семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевую бронированную машину, инженерную машину разграждения и шесть автомобилей.

"Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства в среду.

Минобороны РФ Курская область
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