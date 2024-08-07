Власти Подмосковья выразили готовность принять детей из Курской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Московская область готова принять у себя детей из Курской области в связи с обострившейся обстановкой в приграничных с Украиной районах, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Непростая ситуация сейчас в Курской области, и мы, конечно, не можем быть равнодушными. Окажем помощь и позаботимся обо всех, кому это необходимо. У нас есть загородные оздоровительные лагеря, где мы готовы разместить ребят. Обеспечим проживанием в комфортных условиях, пятиразовым питанием. Они смогут находиться в Подмосковье, сколько будет нужно. Если понадобится, устроим детей в школы, также можем организовать обучение в пунктах временного размещения", - цитирует пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Он сообщил, что Подмосковье выделит 15 автобусов для детей, которых будут сопровождать медики, сотрудники социальной службы.

Всего в регионе организовано более 400 мест в пунктах временного размещения, подготовлен коечный фонд в медицинских учреждениях.

Ранее в среду помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что в результате обстрелов в Курской области пострадали 24 человека, в том числе шесть детей.