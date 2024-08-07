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Путин обсудит с руководством силовых ведомств ситуацию в Курской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал обстрелы Курской области со стороны Украины масштабной провокацией и сообщил, что в среду обсудит эти вопросы с руководителями силовых ведомств и Генштабом.

"У нас с вами большая повестка по основным направлениям деятельности правительства, но начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

"Сразу после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, Министерства обороны, Генеральным штабом, ФСБ, имею в виду пограничное направление деятельности ФСБ", - отметил президент.

Он добавил, что намерен заслушать доклад по ситуации в Курской области.

Путин поручил первому зампредседателя правительства РФ Денису Мантурову координировать работу по оказанию помощи пострадавшим от провокации ВСУ в Курской области.

"По итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области (Алексеем Смирновым) даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно", - сказал президент РФ.

Дело о теракте, убийстве и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов возбуждено по факту атаки на Курскую область со стороны Украины, в результате которой пострадали десятки мирных жителей и военных РФ, сообщила ранее в среду официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Владимир Путин
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