Минтранс стремится минимизировать последствия атаки ВСУ на Курскую область

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Минтранс России находится на постоянной связи с властями Курской области, подвергшейся атаке со стороны ВСУ, оказывает помощь для минимизации последствий и обеспечения безопасности, работе транспорта, заявил глава ведомства, бывший губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Я нахожусь на круглосуточной связи с врио губернатора Курской области Смирновым Алексеем Борисовичем", - сказал министр на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что руководители подведомственных служб и организаций "оказывают всестороннюю помощь в обеспечении безопасности и ритмичной работы транспорта". "Приложим максимум усилий для минимизации последствий террористических атак со стороны Украины", - сказал Старовойт.

На совещании президент поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу по оказанию помощи пострадавшим в Курской области.

"По итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области (Алексеем Смирновым) даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно", - сказал Путин.