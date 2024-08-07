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Россияне в первом полугодии совершили 39 млн турпоездок по стране

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российские туристы в первом полугодии совершили 39 млн туристических поездок по России, это на 12% больше, чем годом ранее, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"К путешествиям по России сохраняется высокий интерес. За первое полугодие совершено 39 млн турпоездок, что почти на 12% больше, чем в прошлом году. А если быть точнее, то на 11,8%. Если говорить о летнем сезоне, в мае прирост составил 5%, а в июне - 12,8%", - сказал он в среду в ходе совещания правительства с президентом Владимиром Путиным.

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По словам Решетникова, основной вклад в летний турпоток дали традиционные центры притяжения: Москва и Краснодарский край.

"Отмечу восстановление турпотока по Санкт-Петербургу, где наши туристы и гости из стран Ближнего Востока и Китая полностью заместили европейских, которые большую долю потока там составляли. И отдельно бы отметил Крымский полуостров, который, несмотря на сложность ситуации, сохранил турпоток на уровне прошлого года. И, думаю, даже превысит его", - добавил министр.

Он отметил, что активно растущими центрами притяжения туристов становятся Дагестан, Самара и Хабаровск.

Минэкономразвития Максим Решетников
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