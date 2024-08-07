Герасимов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали около 1 тыс. военных ВСУ

Валерий Герасимов Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В атаке на Курскую область участвовали порядка тысячи украинских военнослужащих, сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

"В пять часов тридцать минут шестого августа подразделения вооружённых сил Украины численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области", - сказал Герасимов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина в среду.

"Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнём артиллерии продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено", - сказал Герасимов.

По его словам, "в настоящее время подразделения группировки "Север" совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе".

Герасимов заявил, что атаковавшие Курскую область подразделения потеряли не менее 100 человек убитыми и 215 ранеными. По его словам, также уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков.

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