Военные РФ сообщили об ударах "Искандером" по силам ВСУ на границе с Курской областью

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что публикует кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью.

"Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью", - заявили в министерстве.

"В результате удара уничтожена боевая и специальная техника ВСУ", - добавили в ведомстве.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали порядка тысячи украинских военнослужащих.

"В пять часов тридцать минут шестого августа подразделения Вооруженных сил Украины численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области", - сказал Герасимов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина в среду.

"Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено", - заявил глава Генштаба.

По его словам, "в настоящее время подразделения группировки "Север" совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе".

Герасимов заявил, что операция в Курской области будет завершена разгромом украинских сил и выходом на государственную границу РФ.