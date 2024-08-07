Поиск

Военные РФ сообщили об ударах "Искандером" по силам ВСУ на границе с Курской областью

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что публикует кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью.

"Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью", - заявили в министерстве.

"В результате удара уничтожена боевая и специальная техника ВСУ", - добавили в ведомстве.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали порядка тысячи украинских военнослужащих.

"В пять часов тридцать минут шестого августа подразделения Вооруженных сил Украины численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области", - сказал Герасимов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина в среду.

"Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено", - заявил глава Генштаба.

По его словам, "в настоящее время подразделения группировки "Север" совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе".

Герасимов заявил, что операция в Курской области будет завершена разгромом украинских сил и выходом на государственную границу РФ.

Искандер-М Минобороны РФ ВСУ Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэнерго заявило, что спрос на топливо в РФ обеспечен предложением

Минэнерго заявило, что спрос на топливо в РФ обеспечен предложением

Герасимов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали около 1 тыс. военных ВСУ

Герасимов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали около 1 тыс. военных ВСУ

Минфину поручено направить 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области

Минфин поддержал продление льготы по НДС для отелей до 2030 года

Минфин поддержал продление льготы по НДС для отелей до 2030 года

Соцфонд РФ будет индексировать пенсии работающих пенсионеров два раза в год

Соцфонд РФ будет индексировать пенсии работающих пенсионеров два раза в год

СКР сообщил о десятках пострадавших при нападении ВСУ на Курскую область

Несколько тысяч человек покинули зону обстрелов в Курской области

Минобороны РФ заявило, что операция у границы в Курской области продолжается

В Нижнем Тагиле газовщикам предъявили обвинение по делу об обрушении пятиэтажки

В Нижнем Тагиле газовщикам предъявили обвинение по делу об обрушении пятиэтажки

В результате обстрелов в Курской области пострадали 24 человека

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });