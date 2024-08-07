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Один человек пострадал после атаки БПЛА в белгородском селе Пороз

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в среду сообщил, что село Пороз Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ, в результате от беспилотника пострадал мирный житель.

"Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями мягких тканей и грудной клетки попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ, где медики оказали ему первую помощь. Бригада скорой транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода для прохождения дальнейшего лечения", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в результате обстрела села в результате прямого попадания снаряда в одном частном доме разбита крыша, повреждены стены, окна и фасад. Во втором домовладении разрушена хозпостройка.

Белгородская область Пороз обстрел ВСУ Вячеслав Гладков
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