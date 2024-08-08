Губернатор Гладков сообщил о 16 раненых жителей Белгородской области за сутки

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - За минувшие сутки Белгородская область была 86 раз атакована со стороны Украины: обстрелы плюс атаки беспилотных летательных аппаратов; есть пострадавшие, сообщил во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"16 человек мирных жителей ранены, 13 из них - до сих пор находятся в больницах", - написал он.

По данным губернатора, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, но "его жизни уже ничего не угрожает".