ВГТРК сообщила, что военный корреспондента Поддубный ранен в Курской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Военный корреспондент Евгений Поддубный был ранен в Курской области, его госпитализировали в областную больницу, сообщает в среду ВГТРК.

"Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице", - говорится в телеграм-канале информационного портала "Вести".

Ранее в социальных сетях появились сообщения о гибели Поддубного.