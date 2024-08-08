Что случилось этой ночью: четверг, 8 августа

После обстрелов Курской области ранен 31 человек, "Хезболла" может атаковать Израиль быстрее Ирана, опрокинутый вертолет на Камчатке

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В результате обстрелов Курской области со стороны Украины пострадал 31 человек. Силы ПВО в ночь на четверг уничтожили над регионом шесть БПЛА и пять ракет ВСУ. В области в связи с продолжающимися украинскими атаками введен режим ЧС.

- "Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от Ирана. Базирующаяся в Ливане группировка продвигается в своих планах быстрее, чем Тегеран и планирует атаковать Израиль в ближайшие дни. Иран назвал прекращение огня в секторе Газа и наказание Израиля за убийство Хании своими приоритетными целями.

- ВГТРК сообщила, что военный корреспондент Поддубный ранен в Курской области, его госпитализировали. Ранее в соцсетях появились сообщения о гибели Поддубного.

- Опрокинутый вертолет нашли возле вулкана Малый Семячик на Камчатке. В вертолете был только пилот, он жив.

- Россия заявила протест Японии из-за учений близ российских границ. Военные учения Японии и США Orient Shield прошли 18-26 июля в том числе в районе острова Хоккайдо, расположенного рядом с РФ.

- Джо Байден сомневается, что кандидат в президенты США Дональд Трамп признает результаты выборов в случае поражения. "Он говорит серьезно. Все эти разговоры о том, что, "если мы проиграем, будет кровавая баня, это будут украденные выборы", - сказал глава Белого дома.