Дроны атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских беспилотников двух населенных пунктов в регионе.
"Два дрона ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области", - написал губернатор в своем телеграм-канале в четверг.
По его данным, в поселке Борисовка Борисовского района FPV-дроном атакован инфраструктурный объект. В здании повреждены остекление и навес.
В селе Черемошное Белгородского района беспилотник сдетонировал рядом с частным домом, в доме выбиты окна, посечен фасад и перебита газовая труба.