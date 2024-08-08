Дроны атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских беспилотников двух населенных пунктов в регионе.

"Два дрона ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области", - написал губернатор в своем телеграм-канале в четверг.

По его данным, в поселке Борисовка Борисовского района FPV-дроном атакован инфраструктурный объект. В здании повреждены остекление и навес.

В селе Черемошное Белгородского района беспилотник сдетонировал рядом с частным домом, в доме выбиты окна, посечен фасад и перебита газовая труба.