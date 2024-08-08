Черногория выдала двух россиян, обвиняемых в даче взяток

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - МВД России сообщило об экстрадиции из Черногории двух россиян, находившихся в розыске по обвинению в даче взяток должностному лицу.

Алексей Ушкалов и Андрей Маркус обвиняются в нескольких эпизодах дачи взятки должностному лицу, совершенных группой лиц по предварительному сговору через посредника в крупном и особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, в период с сентября 2021 года по апрель 2023 года Маркус был директором регионального центра фармацевтической компании. Он действовал в сговоре с ведущим региональным менеджером Ушкаловым. По версии следствия, через третье лицо они передали более 2 млн рублей заместителю директора департамента здравоохранения Брянской области и другим должностным лицам.

"Денежные средства были незаконным вознаграждением за посредничество в заключении государственных контрактов без проведения конкурсных процедур", - заявила представитель МВД Ирина Волк.

В апреле 2023 года следственное управление СУ СК России по Брянской области возбудило уголовное дело, а в октябре того же года фигурантам были предъявлены обвинения в даче взятки (статья 291 УК).

Ушкалов и Маркус скрылись от следствия за пределами России. В декабре 2023 года они были объявлены в международный розыск.

Благодаря задействованию каналов Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемых. В марте 2024 года их задержали в Черногории. Генпрокуратура России инициировала процедуру их экстрадиции. 8 августа подозреваемых передали сотрудникам российских правоохранительных органов в аэропорту Подгорицы.