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Минцифры сообщило об отражении массированной DDoS-атаки на сервисы Курской области

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Минцифры России заявляет об отражении массированной DDoS-атаки на сервисы Курской области, восстановлении их работы и надежной защите данных пользователей.

"Массированная DDoS-атака на региональные сервисы Курской области отражена, специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора уже восстановили работу всех ресурсов", - говорится в сообщении.

По данным министерства, "цель злоумышленников - сорвать процесс предоставления социально значимых услуг".

"Однако хакерам не удалось нанести ущерб инфраструктуре электронного правительства и получить доступ к данным пользователей. Вся информация надёжно защищена, атаки оперативно отражаются", - подчеркнули в Минцифры.

В ведомстве рассказали, что в ходе отраженной атаки при пропускной способности в 1 Гб/с количество вредоносного трафика достигало 25 Гб/с, а нагрузка на сервисы на пике составляла от 35 тыс. до 105 тыс. запросов в секунду на каждый адрес сети.

"В атаках участвовали IP-адреса, в основном зарегистрированные в Германии и Великобритании", - говорится в сообщении.

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