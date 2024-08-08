Пресс-секретарь Борреля отказался комментировать события в Курской области

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз не является участником событий на Украине и не комментирует их развитие в связи с ситуацией в Курской области, заявил на брифинге Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Что касается этих атак в Курской области, не нам комментировать оперативную обстановку на местах, стороной которой мы вовсе не являемся", - ответил он на соответствующий вопрос и добавил, что в ЕС "не спекулируют по поводу различных сценариев развития этой ситуации".

По его словам, ЕС "на 100% поддерживает усилия Украины", нацеленные на то, чтобы она могла обрести "свой суверенитет и свою территорию".

В ответ на дополнительный вопрос Стано заявил, что Евросоюз "ничего не поменял в своей полной поддержке Украины дипломатическими и военными мерами". Это, подчеркнул он, было подтверждено в июне Европейским советом. По его словам, в соответствии с международным законодательством, Украина имеет право наносить удары по территории России.