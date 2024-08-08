Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют в России

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации в России с 1 ноября 2024 года деятельности по добыче криптовалют, документ размещен на портале официального опубликования нормативных актов.

Закон дает определение следующим понятиям: майнинг, майнинг-пул и оператор майнинговой инфраструктуры.

В частности, под майнингом цифровой валюты предлагается понимать деятельность по проведению математических вычислений с помощью эксплуатации технических средств для внесения записей в информационную систему, использующую, в том числе технологию распределенного реестра для выпуска цифровой валюты, или получение лицом, осуществляющим такую деятельность, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе.

Требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с ЦБ. Правительство сможет запретить майнинг цифровой валюты в отдельных регионах РФ.

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям запрещается совмещать осуществление майнинга цифровой валюты с деятельностью по передаче электрической энергии, деятельностью по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, деятельностью по производству или купле-продаже электрической энергии.

Юридические лица и ИП, которые будут осуществлять майнинговую деятельность, и операторы майнинговой инфраструктуры будут включены в специальный реестр, вести который будет Минцифры. Данная новелла не затронет граждан, не являющихся ИП и совершающих майнинговую деятельность, если потребляемая энергия при осуществлении такими лицами майнинговой деятельности не будет превышать лимитов, которые будут установлены правительством. Лица, добывающие цифровую валюту, должны будут предоставлять информацию о полученной валюте и адресах-идентификаторах в Росфинмониторинг.

В статье, которая запрещает использовать цифровые валюты в РФ для расчетов, уточняется, что эта норма не касается добытой российскими майнерами валюты.

Законом о майнинге вводится запрет на предложение криптовалют. "В РФ запрещается предложение неограниченному кругу лиц цифровой валюты, а также товаров (работ, услуг) в целях организации обращения и (или) обращения цифровой валюты", - гласит новая норма.

Вводится запрет на рекламу цифровой валюты, а также товаров (работ, услуг) в целях организации обращения цифровой валюты.

Интеграция ЦФА

В подписанном законе о добыче криптовалют есть также часть, которая касается цифровых финансовых активов (ЦФА). Документ позволяет иностранным цифровым финансовым активам торговаться на российских блокчейн-площадках. ЦБ РФ будет вправе вводить запрет на размещение отдельных выпусков, если увидит угрозу финансовой стабильности. Речь идет о зарубежных ЦФА, которые подпадают под определение, прописанное для этого вида активов в российском законодательстве, то есть это могут быть права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.

Регулятор вправе установить дополнительные требования к иностранным цифровым правам, которые могут быть размещены в российских системах. ЦБ будет также вправе определять требования к лицам, которые могут приобретать иностранные ЦФА, при этом в законе прямо прописывается запрет на их приобретение физлицами, гражданами РФ без разрешения регулятора. Закон также зеркально упрощает интеграцию российских ЦФА с зарубежными системами. В предмет регулирования российского законодательства вводится такое понятие, как "иностранный номинальный держатель цифровых финансовых активов"; он ведет учет, включая переход прав, зачисленных ему ЦФА, принадлежащих иным лицам, в соответствии с юрисдикцией своего местонахождения или регистрации. Требования к иностранным номинальным держателям ЦФА установит ЦБ.

Российские операторы по выпуску ЦФА обязаны в своих правилах указать на возможность учета и обращения ЦФА в информационной системе, организованной не в соответствии с российским правом. Данный закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.