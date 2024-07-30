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Поправки о допуске иностранных ЦФА к обращению в России одобрены во II чтении

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который в том числе позволяет иностранным цифровым финансовым активам торговаться на российских блокчейн-площадках. Банк России сможет вводить запрет на размещение отдельных выпусков, если увидит угрозу финансовой стабильности. Одновременно вводится зеркальное упрощение выхода российских ЦФА на внешние блокчейн-площадки.

Эти поправки были внесены ко второму чтению законопроекта № 237585-8 о легализации майнинга в России. Ранее во вторник сообщалось, что законопроект одобрен во втором чтении.

Если он вступит в силу, российский оператор по выпуску ЦФА сможет допускать у себя на площадке обращение иностранных цифровых активов в соответствии со своим внутренним документом.

Речь идет зарубежных ЦФА, которые подпадают под определение, прописанное для этого вида активов в российском законодательстве, то есть это могут быть права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.

Банк России для обеспечения стабильности финансового рынка или в случае наличия угрозы интересам инвесторов вправе установить запрет на квалификацию отдельных иностранных цифровых прав в этом качестве на российских блокчейн-площадках. Регулятор вправе установить дополнительные требования к иностранным цифровым правам, которые могут быть размещены в российских системах. ЦБ также сможет вправе определять требования к лицам, которые могут приобретать иностранные ЦФА, при этом в законе прямо прописывается запрет на их приобретение физлицами, гражданами России без разрешения регулятора.

Принятые поправки также зеркально упрощают интеграцию российских ЦФА с зарубежными системами. В предмет регулирования российского законодательства вводится такое понятие, как "иностранный номинальный держатель цифровых финансовых активов"; он ведет учет и переход прав на зачисленные ему ЦФА, принадлежащие иным лицам, в соответствии с законом своего места нахождения или регистрации. Требования к иностранным номинальным держателям ЦФА установит ЦБ.

"Иностранный номинальный держатель цифровых финансовых активов вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав, удостоверенных цифровыми финансовыми активами, и распоряжением ими без доверенности в интересах своих клиентов в соответствии с заключенными с ними договорами", - говорится в поправках.

Российские операторы по выпуску ЦФА обязаны в своих правилах указать на возможность учета и обращения ЦФА в информационной системе, организованной не в соответствии с российским правом.

В случае принятия поправки вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее Госдума принимала закон о возможности расчета в ЦФА по внешнеторговым контрактам, но в принятом законе не были прописаны механизмы внешней интеграции активов.

Банк России Госдума ЦФА
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