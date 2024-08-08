Путин подписал закон об обязанностях иностранцев для сохранения права въезда в РФ

Предусматривается новый миграционный режим высылки

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении федерального государственного контроля в сфере миграции, в частности, вводящий новый миграционный режим высылки.

Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает в статье 4 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" обязанности, которые иностранцы должны соблюдать "для сохранения права на въезд в РФ, пребывание (проживание) на территории РФ".

Согласно закону, "иностранный гражданин обязан воздерживаться от деятельности в ущерб интересам РФ, соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ, в том числе: бережно относиться к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям РФ; уважать многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни населения РФ; не препятствовать реализации прав и свобод граждан РФ, деятельности органов публичной власти РФ и их должностных лиц; не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, в том числе не осуществлять действий, направленных на побуждение к принятию, изменению, отмене законов или иных нормативных правовых актов".

Иностранного гражданина предлагается обязать "уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе представления о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, соблюдать требования о недопустимости пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и искажения исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом; воздерживаться от финансирования и иного содействия деятельности, нарушающей вышеуказанные положения, и вовлечения в неё иных граждан".

Законом вводится новый миграционный режим высылки.

Указывается, что такой режим будет устанавливаться в отношении иностранных граждан, не имеющих права законного нахождения в РФ. Это может быть связано как с истечением срока временного пребывания в России или миграционных документов, аннулированием разрешения на временное проживание, вида на жительство, так и с совершением противоправного деяния.

Режим будет прекращаться в случаях выезда иностранного гражданина из РФ, урегулирования им своего правового положения, отмены решения, явившегося основанием для применения этого режима, либо смерти иностранного гражданина.

Введение такого режима высылки подразумевает ограничение для незаконно находящегося в РФ иностранного гражданина отдельных прав, а также существенное расширение применяемых к нему мер контроля за его местонахождением в России.

В качестве таких ограничений предусматриваются следующие запреты: изменять место жительства или место пребывания в РФ без разрешения органа внутренних дел; выезжать за пределы территории субъекта РФ, муниципального образования, в котором контролируемое лицо проживает; управлять транспортными средствами, получать водительские права; приобретать или отчуждать недвижимое имущество, транспортные средства и самоходные машины, регистрировать в государственных органах данное имущество; заключать брак; учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя; заключать кредитный договор, открывать банковские счета, осуществлять переводы денежных средств, другим способом распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах в банках и других кредитных организациях РФ, за исключением покупки товаров из расчета 30 тысяч рублей в месяц и проездных документов для выезда из РФ.

Для обеспечения режима высылки законом предусматривается включение лица в Реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться органами внутренних дел как государственным органам, так и любым юридическим и физическим лицам.

К мерам контроля за такими лицами предлагается отнести проникновение органов внутренних дел в помещения, на территории, где должно или может находиться контролируемое лицо, в том числе с преодолением сопротивления; проверку любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну, представляемых в отношении контролируемого лица; применение технических средств, в том числе геолокации.

Лицо, в отношении которого введен режим высылки и подлежащее депортации или административному выдворению, предлагается размещать в специально отведенных для этого помещениях территориальных органов федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел без решения суда на срок до 48 часов. Продление данного срока будет возможным только по решению суда, предусматривает закон.

Одновременно в целях устранения условий "для осуществления иностранными гражданами незаконной трудовой деятельности в РФ без получения соответствующих разрешительных документов" предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан, предусмотренный пунктом 1 статьи 5 закона № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ", до 90 суток в течение года. Сейчас разрешается пребывание прибывших в безвизовом режиме лиц в течение 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток, а прибывших по визе - на срок действия визы.

Инициаторы закона пишут в пояснительной записке, что "вышеназванные изменения не только помогут усилить контроль за нахождением иностранных граждан на территории РФ, но и будут мотивировать иностранных граждан легализовать свой статус на территории РФ.