В Минздраве сообщили о 66 пострадавших в результате обстрелов в Курской области

Последствия обстрела Курской области Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В результате обстрелов в Курской области с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в период с 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области вооруженными формированиями Украины пострадали 66 человек, в том числе девять детей", - сказал Мурашко журналистам в четверг.

По его словам, в медицинских учреждениях Курской области находятся 38 человек, в том числе пять детей. Амбулаторная помощь оказана 19 пострадавшим, в том числе двум детям.

Согласно данным министерства, пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь. Лекарственные препараты, кровь и ее компоненты есть в медицинских организациях в необходимом объеме.

Организована работа сводной бригады специалистов ФЦМК Минздрава России, федеральных медицинских учреждений, Белгородской области, Москвы и Московской области. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Всего консультативную медицинскую помощь получили более 50 челвоек, уточняется в сообщении.

Силами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и ЦЭМП в федеральные центры Минздрава России и московские клиники эвакуированы девять человек. Сопровождающим пациентов родственникам окажут необходимую психологическую и социальную помощь.

Кроме того, проведены шесть телемедицинских консультаций со специалистами РДКБ Минздрава России, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова и московскими медучреждениями по пяти пострадавшим детям и одному взрослому, находящемуся в тяжелом состоянии.