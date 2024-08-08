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Маршруты двух поездов на территории Курской области изменили в целях безопасности

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Для обеспечения безопасности в пути следования частично изменены маршруты двух поездов, следующих по территории Курской области, сообщили в официальном телеграм-канале РЖД в четверг.

"Маршрут двух поездов, следующих по территории Курской области, частично изменён", - говорится в сообщении.

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С 7 по 12 августа изменился маршрут 360/359 Адлер - Калининград. Вместо участка Льгов - Курчатов - Брянск поезда проследуют по участку Курск - Орёл - Брянск с исключением станций для посадки и высадки пассажиров: Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи и Навля.

С 8 по 13 августа на маршруте 141/142 Курск - Москва отправлением вместо участка Курск - Льгов - Михайловский Рудник - Орёл поезд проследует по участку Курск - Поныри - Орёл с исключением станций для посадки и высадки пассажиров: Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский, Конышевка, Соковнинка, Арбузово, Снижа, Остапово, Михайловский Рудник, Курбакинская, Кромы и Лужки-Орловские.

Ранее пресс-служба Московской железной дороги сообщила о временном закрытии вокзалов в нескольких населенных пунктах Курской области. Из-за спроса на пассажирские перевозки был назначен дополнительный поезд из Курска в Москву.

РЖД Курская область
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