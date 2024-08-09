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Военные РФ оценили потери ВСУ за сутки на курском направлении более чем в 280 человек

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в т.ч. четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Краб" и 152 мм орудие Д-20", - говорится в сообщении.

"В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории на Курском направлении", - отмечает Минобороны.

По данным военных, также осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи.

Как отмечает Минобороны РФ, Вооружённые силы Украины за время боевых действий на курском направлении потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Курская область
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