Поиск

Минобороны РФ сообщило о переброске резервов в Курскую область

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило о выдвижении в Курскую область вооружения и техники для наращивания сил, которые ведут активные боевые действия с украинскими подразделениями в Суджанском районе.

"В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач: реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили "Урал" и "КамАЗ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Министерство опубликовало кадры движения колонн военной техники в Курской области.

Ранее в пятницу Минобороны России заявило, что армия Украина после атаки на Курскую область потеряла до 945 военнослужащих, за последние сутки пресечены попытки рейдов ВСУ вглубь российской территории.

Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проинформировал президента РФ Владимира Путина, что 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. "Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", - сказал тогда Герасимов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Здание Ленинградского вокзала в Москве с 11 августа закроется на ремонт

Здание Ленинградского вокзала в Москве с 11 августа закроется на ремонт

Закон о "мокром" лизинге самолетов вступит в силу в РФ с сентября

Закон о "мокром" лизинге самолетов вступит в силу в РФ с сентября

В Курской области ввели режим автоматического аварийного межсетевого роуминга

Военная операция на Украине

Российские военные предотвратили попытку высадки украинских военных на Кинбурнскую косу

Военная операция на Украине

Военные РФ оценили потери ВСУ за сутки на курском направлении более чем в 280 человек

Обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера

Замглавы Генштаба ВС РФ Шамарин частично признал вину по делу о взятке

Замглавы Генштаба ВС РФ Шамарин частично признал вину по делу о взятке

Связь и мобильный интернет в 8 районах Курской области временно сделали бесплатными

Связь и мобильный интернет в 8 районах Курской области временно сделали бесплатными

Президент подписал закон о механизме сохранения банкротами ипотечного жилья

Президент подписал закон о механизме сохранения банкротами ипотечного жилья

Суд удовлетворил иск Минпромторга к нидерландскому владельцу табачного дистрибьютора "Мегаполис"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });