Минобороны РФ сообщило о переброске резервов в Курскую область

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило о выдвижении в Курскую область вооружения и техники для наращивания сил, которые ведут активные боевые действия с украинскими подразделениями в Суджанском районе.

"В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач: реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили "Урал" и "КамАЗ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Министерство опубликовало кадры движения колонн военной техники в Курской области.

Ранее в пятницу Минобороны России заявило, что армия Украина после атаки на Курскую область потеряла до 945 военнослужащих, за последние сутки пресечены попытки рейдов ВСУ вглубь российской территории.

Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проинформировал президента РФ Владимира Путина, что 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. "Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", - сказал тогда Герасимов.