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Российские военные предотвратили попытку высадки украинских военных на Кинбурнскую косу

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российские военные предотвратили попытку высадки диверсионно-разведывательной группы спецопераций ВМС Украины на Кинбурнскую косу, сообщили в Минобороны РФ.

"Диверсанты численностью до 16 боевиков на двух скоростных лодках под прикрытием двух катеров огневой поддержки попытались высадить десант на побережье", - заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, первые потери диверсанты понесли еще у берега, подорвавшись на минных полях, остальные были уничтожены огнем из стрелкового вооружения.

В результате потери ВСУ составили 12 человек, обе лодки были уничтожены огнем артиллерии и ПТУР, сказали в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Украина Минобороны Кинбурнская коса
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