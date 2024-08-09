Российские военные предотвратили попытку высадки украинских военных на Кинбурнскую косу

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российские военные предотвратили попытку высадки диверсионно-разведывательной группы спецопераций ВМС Украины на Кинбурнскую косу, сообщили в Минобороны РФ.

"Диверсанты численностью до 16 боевиков на двух скоростных лодках под прикрытием двух катеров огневой поддержки попытались высадить десант на побережье", - заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, первые потери диверсанты понесли еще у берега, подорвавшись на минных полях, остальные были уничтожены огнем из стрелкового вооружения.

В результате потери ВСУ составили 12 человек, обе лодки были уничтожены огнем артиллерии и ПТУР, сказали в министерстве.