Закон о "мокром" лизинге самолетов вступит в силу в РФ с сентября

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Положения Воздушного кодекса РФ, согласно которым авиакомпании смогут передавать свои самолеты другим перевозчикам вместе с экипажем (в так называемый мокрый лизинг) вступят в силу с 1 сентября этого года.

Федеральный закон о внесении соответствующих изменений в Воздушный кодекс (№ 289-ФЗ) подписан президентом Владимиром Путиным 8 августа. Документ опубликован на портале правовой информации.

"По договору аренды (фрахтования на время) гражданского воздушного судна с экипажем одна сторона (арендодатель) за плату и на определенный срок предоставляет другой стороне (арендатору) в пользование гражданское воздушное судно, а также оказывает услуги членов экипажа для осуществления внутренних воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты", - сказано в законе.

Среди условий заключения таких договоров - наличие у обеих сторон действующих сертификатов эксплуатантов. Обеспечивать поддержание летной годности воздушных судов и соответствие членов экипажа требованиям федеральных правил обязан арендодатель.

О необходимости узаконивания в РФ "мокрого" лизинга, используемого в международной практике, ранее заявляли представители "Аэрофлота" и S7. В условиях влияния на авиаотрасль различных внешних факторов, включая санкции и последствия пандемии COVID-19, использование такого механизма позволит финансово нестабильным авиакомпаниям сохранить парк воздушных судов, рабочие места, репутацию "и обеспечить поддержание стабильности на определенный период за счет гарантированного потока арендных платежей", говорила директор юридического департамента "Аэрофлота" Анна Хомякова.

"Мокрый" лизинг позволяет перенести на авиакомпанию-арендатора судна с экипажем основное бремя текущих расходов на себя, тем самым снижая нагрузку на временно более слабую авиакомпанию, пояснял замгендиректора по правовому обеспечению группы S7 Максим Астафьев.