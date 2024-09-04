"Аэрофлот" предложит авиакомпании "Аврора" часть своих самолетов в "мокрый" лизинг

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" хочет предложить дальневосточной авиакомпании "Аврора" взять часть региональных самолетов группы в "мокрый" лизинг (то есть арендовать с экипажем), заявил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский на сессии ВЭФ-2024.

"Отдельно хочу остановиться на нашем сотрудничестве с авиакомпанией "Аврора". Между нами существует код-шеринговое соглашение, в рамках которого в этом году будет перевезено уже в общей сложности более 1 млн пассажиров. Основная сложность - это удовлетворение спроса. Потенциал есть, вопрос - как его достигать. Я еще не делился мыслями с Константином Петровичем (Сухоребриком, гендиректором "Авроры" - ИФ) своими на этот счет. Но, как один из возможных способов дальнейшего роста (...) - это механизм "мокрого" лизинга. Я думаю, что мы обязательно предметно с "Авророй" обсудим возможность предоставления "Авроре" воздушных судов в "мокрый" лизинг под группой "Аэрофлот", чтобы увеличить объем перевозок внутри Дальневосточного федерального округа", - сказал Александровский.

Положения Воздушного кодекса РФ, согласно которым авиакомпании смогут сдавать свои самолеты в аренду другим перевозчикам вместе с экипажем (в "мокрый" лизинг), вступили в силу с 1 сентября. Федеральный закон о внесении соответствующих изменений в Воздушный кодекс (№289-ФЗ) был подписан президентом Владимиром Путиным 8 августа.

"По договору аренды (фрахтования на время) гражданского воздушного судна с экипажем одна сторона (арендодатель) за плату и на определенный срок предоставляет другой стороне (арендатору) в пользование гражданское воздушное судно, а также оказывает услуги членов экипажа для осуществления внутренних воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты", - сказано в законе.

Среди условий заключения таких договоров - наличие у обеих сторон действующих сертификатов эксплуатантов. Обеспечивать поддержание летной годности воздушных судов и соответствие членов экипажа требованиям федеральных правил обязан арендодатель.

О необходимости узаконивания в РФ "мокрого" лизинга, используемого в международной практике, ранее заявляли представители "Аэрофлота" и S7. В условиях влияния на авиаотрасль различных внешних факторов, включая санкции и последствия пандемии COVID-19, использование такого механизма позволит финансово нестабильным авиакомпаниям сохранить парк воздушных судов, рабочие места, репутацию "и обеспечить поддержание стабильности на определенный период за счет гарантированного потока арендных платежей", говорила директор юридического департамента "Аэрофлота" Анна Хомякова.

"Мокрый" лизинг позволяет перенести на авиакомпанию-арендатора судна с экипажем основное бремя текущих расходов на себя, тем самым снижая нагрузку на временно более слабую авиакомпанию, пояснял замгендиректора по правовому обеспечению группы S7 Максим Астафьев.